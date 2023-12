Milan, Okafor in gruppo: col Newcastle può esserci

VERSO NEWCASTLE-MILAN

Lo svizzero ha svolto l'intero allenamento di oggi con il gruppo e potrebbe essere convocato, Kjaer ci prova per la panchina, Leao verso una maglia da titolare

Penultimo allenamento a Milanello oggi prima della sfida di Champions League contro il Newcastle di mercoledì sera che deciderà il destino europeo del Milan e forse anche quello di Stefano Pioli. Per il tecnico rossonero dall'infermeria arrivano finalmente alcune buone notizie e la più importante è sicuramente quella relativa a Rafa Leao, che dopo il positivo test amichevole contro la Primavera anche oggi ha lavorato in gruppo e si candida per tornare titolare un mese dopo l'ultima volta, l'11 novembre a Lecce. Vicino al recupero anche Noah Okafor, che ha svolto l'intero allenamento odierno col gruppo squadra e potrebbe essere convocato per Newcastle, mentre per Simon Kjaer, fermo da fine ottobre, sarà fondamentale il test del martedì di vigilia per capire se potrà entrare tra i convocati e andare almeno in panchina.

IL REPORT

La squadra ha iniziato con un'attivazione muscolare e con degli esercizi di tattica, successivamente si è divisa in due gruppi: chi ha giocato a Bergamo ha svolto un lavoro personalizzato; gli altri, invece, si sono concentrati sul possesso palla.

Il programma della squadra per martedì prevede una seduta di allenamento alle 12.00 e la partenza per l'Inghilterra alle 16.30. Mister Pioli e Christian Pulisic saranno protagonisti della conferenza stampa, che si terrà alle 19.00 ora locale, le 20.00 in Italia.

