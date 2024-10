Milan, Okafor e Chukwueze gli "indispensabili" che non t'aspetti. Pulisic sempre più leader

Christian Pulisic da quando è arrivato al Milan si è nettamente cucito addosso il ruolo di leader tecnico reale della squadra, superiore tecnicamente e in quanto a leadership a buona parte dei compagni. In rossonero però ha quasi sempre giocato largo a destra dando la sensazione di essere ingabbiato in un ruolo mai stato suo e in cui la sua visione di gioco e prepotenza fisica è limitata. Certo è che per avere Pulisic in mezzo al campo è necessario che gli esterni d'attacco, almeno uno dei due, si sacrifichi in fase difensiva proprio come fatto da Okafor sia con l'Udinese che contro il Bruges quando chiamato in causa. Da qui però sembra proprio voler ripartire Fonseca. Avrà ragione anche su questo aspetto?