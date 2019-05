Milan obbligato a vincere per sperare ancora nella Champions

06/05/2019

Milan-Bologna è praticamente una partita da dentro o fuori per i rossoneri. Non chiamiamola finale, termine abusato negli ultimi anni, ma gli uomini di Gattuso sono condannati a vincere per restare aggrappati alla speranza di qualificarsi alla prossima Champions League. Operazione difficile perché l'Atalanta viaggia spedita verso il quarto posto con un calcio che a San Siro non si vede da un po' di anni. Il Milan, dunque, ha una montagna alta come l'Everest da scalare e i rossoblù sono il primo ostacolo da non sottovalutare.



Servono tre punti per uscire dalla crisi dopo una settimana di ritiro a Milanello. Servono per il morale e per la classifica perché il rischio, concreto, è quello di finire il campionato anzitempo. Senza anche la qualificazione per la prossima Europa League diventerebbe difficile. Una reazione d'orgoglio per tornare al quinto posto e mettere un po' di pressione alla banda di Gasperini che dovrà giocare contro Genoa, Juventus, e Sassuolo.



Dall'altra parte c'è un Bologna in salute che arriva a San Siro con la voglia di ipotecare la salvezza. Mihajlovic si è detto spavaldo alla vigilia, ma non potrà festeggiare aritmeticamente la permanenza in A anche in caso di vittoria. Certo che Sinisa sa come vincere a Milano visto che due mesi fa contro l'Inter ha fatto il colpaccio. E in più il serbo ha qualche sassolino nella scarpa da togliersi proprio contro i rossoneri.