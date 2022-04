Milan obbligato a vincere per non perdere il treno scudetto: con la Lazio è quasi l’ultima spiaggia

IL POSTICIPO

I rossoneri devono dimostrare di aver smaltito le scorie del derby per rispondere alla prova di forza dell’Inter nell’anticipo

Il grande entusiasmo che era cresciuto nell’ambiente rossonero nelle ultime settimane (stasera all’Olimpico saranno 13mila i tifosi al seguito della squadra di Pioli) è stato un po’ smontato dalla pesante sconfitta nel derby e dal netto cambio di marcia dell’Inter, che è tornata a volare in testa alla classifica e con la netta vittoria nell’anticipo contro la Roma ha messo il Milan con le spalle al muro: contro la Lazio i rossoneri sono obbligati a vincere se non vogliono dire addio al sogno scudetto.

Una situazione di difficoltà, quasi da ultima spiaggia, in cui spesso in questi anni la squadra di Pioli ha dimostrato di saper trovare le energie per reagire al meglio, ma di certo a Casa Milan il morale non è alle stelle e la Lazio, che ha perso solo una delle ultime sei e ha messo il sorpasso alla Roma nel mirino, non è certo l’avversario più morbido da affrontare.

La pressione sale, contro i biancocelesti è quasi una finale e per questo Pioli avrà bisogno del suo uomo dai ‘gol pesanti’, Olivier Giroud, che è a secco dal 6 marzo contro il Napoli. All’attaccante francese e a Leao, l’uomo degli strappi e capocannoniere della squadra, il compito di guarire il Milan dal ‘mal di gol’ delle ultime settimane che ha frenato la corsa de rossoneri.

In panchina ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, che non segna dal 9 gennaio e vorrebbe rompere il digiuno proprio all'Olimpico dopo aver già segnato alla Lazio all’andata su assist di Rebic, anche lui recuperato per la gara di questa sera. Rientri importanti che fanno sorridere Pioli nonostante il forfait dell’ultimo minuto di Bennacer, forse il giocatore più in forma dell’ultimo mese e mezzo.

