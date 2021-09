Milan, niente Venezia per Giroud: ha ancora male alla schiena

Niente Venezia per Olivier Giroud. Le speranze di un suo recupero almeno per la panchina sono evaporate nel pomeriggio, quando l'attaccante francese ha lasciato Milanello mentre l'allenamento della squadra era ancora in corso. L'ex Chelsea, infatti, avverte ancora dolore alla schiena accusato prima del match contro la Juventus. A meno di un clamoroso recupero, dopo Lazio e Juventus, salterà anche la sfida con i lagunari.

Getty Images