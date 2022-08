Milan, niente Origi e Rebic contro il Sassuolo: straordinari per Giroud e Leao

Stefano Pioli pensa al derby con l'Inter di sabato e per la trasferta di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo prepara un turnover volto a gestire le energie dei suoi. Ricambi in difesa e centrocampo ma non in attacco, dove le mancate convocazioni di Origi e Rebic costringeranno Giroud e Leao agli straordinari: per il belga una lieve infiammazione per cui si è preferito non rischiarlo mentre il croato ha un problema alla schiena. Per il francese e il portoghese sarà dunque una nuova occasione per ripetere la prestazione di poco più di tre mesi fa quando erano stati gli uomini copertina dello scudetto conquistato proprio al Mapei Stadium.