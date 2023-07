Milan, nessun Maldini in rossonero dopo 67 anni: fine della dinastia?

Daniel Maldini è un nuovo giocatore dell'Empoli, in prestito dal Milan e dalle parti di Milanello per la prima volta da 67 anni a questa parte non ci sarà un rappresentante della famiglia Maldini. Dopo la separazione con la leggenda Paolo lo scorso giugno, l'unico membro della famiglia rossonera per eccellenza - Daniel appunto - è stato girato in prestito all'Empoli. Pur restando in controllo del cartellino del giocatore (riscatto per i toscani e controriscatto per i rossoneri), il fatto resta statisticamente storico.