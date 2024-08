Milan, Morata si ferma per un problema muscolare: niente Parma

Una brutta notizia per il Milan e per Paulo Fonseca, che nella trasferta di sabato a Parma dovranno fare a meno di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, a segno all'esordio in rossonero a San Siro contro il Torino, quando è entrato al 14' della ripresa al posto di Jovic, è costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, quando il giocatore verrà sottoposto a ulteriori accertamenti. Morata, che già contro i granata era sceso in campo nonostante non fosse al meglio della condizione, rischia di saltare anche la sfida di sabato 31 a Roma contro la Lazio.