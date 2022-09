Milan, Maldini sui rinnovi di Leao, Bennacer e Kalulu: "La volontà dei giocatori conta molto"

IL MESSAGGIO

Il dirigente rossonero: "Contento del mercato estivo, ora l'obiettivo è migliorarci in Champions"

Prima di Milan-Dinamo Zagabria, seconda partita stagionale in Champions League per i rossoneri, il direttore tecnico Paolo Maldini ha fissato la meta. "Ogni anno dobbiamo migliorarci - ha ribadito il dirigente rossonero a Sportmediaset -. Quando vinci lo scudetto devi provare a confermarti in campionato e a fare meglio in Europa, andando avanti anche in Coppa Italia e giocandoci la Supercoppa italiana". La sfida contro i croati è fondamentale: "L'anno scorso avevamo un girone non facile, quest'anno da testa di serie abbiamo un girone più abbordabile".

Il Milan è chiamato al salto di qualità in Europa e Maldini lo sa benissimo: "Il livello è più alto quindi è più complicato, ma rispetto alla stagione scorsa abbiamo più consapevolezza. Un anno di esperienza in più conta molto. In tribuna soffro più che in campo, faccio veramente fatica".

Maldini ha parlato anche di mercato del passato e del futuro: "Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in estate anche perché gli obiettivi col tempo possono cambiare. La squadra quest'anno è più forte dell'anno scorso". In ballo ora ci sono i rinnovi di giocatori importanti: "Con Leao, Bennacer e Kalulu abbiamo iniziato a parlarne già da tempo. Ogni rinnovo può essere complicato o facile, dipende dalla volontà dei giocatori. Quella del club c'è".

Proprio su Rafael Leao, Maldini ha confermato il tentato assalto del Chelsea nelle ultime settimane di mercato. Tentativo respinto dalla società rossonera che ha blindato il fuoriclasse portoghese.