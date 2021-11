Milan, Maignan anticipa i tempi di recupero? "Il mio rientro ti sorprenderà"

MILAN

Il portiere, operato al polso, dovrebbe rientrare nel 2022 ma un messaggio social fa sperare i tifosi rossoneri

Due mesi e mezzo i tempi di recupero fissati per il ritorno in campo di Mike Maignan, operato al polso sinistro per riparare un lesione al legamento che risale alla sfida di Anfield contro il Liverpool e a quel rigore parato a Salah. Arrivederci dunque al 2022 per il portiere del Milan, con l'obiettivo di riprendere il proprio posto tra i pali nella sfida del 6 gennaio a San Siro contro la Roma. Ora però lo stesso Maignan fa sperare i tifosi in un rientro prima del previsto con un video pubblicato sui propri profili social: "Tic Tac. Il mio rientro ti sorprenderà".

Tatarusanu sta cercando in tutti i modi di non far rimpiangere Maignan e lo sta facendo bene, conquistando definitivamente i tifosi rossoneri con il rigore parato a Lautaro Martinez nel derby. Il francese ex Lille intanto sta proseguendo nel recupero: non può ancora utilizzare la mano per fermare il pallone, ma ha iniziato ad allenarsi saltuariamente - e solo con i piedi - con il resto del gruppo. Dopo sei settimane di stop completo, che dovrebbero scadere a fine novembre, il giocatore passerà alla rieducazione e da quel momento potrà tornare a lavorare anche con il polso operato. Maignan scalpita ma dal canto suo il Milan non vuole affrettare i tempi e rischiare pericolose ricadute.