Milan, Maignan: "Ora inizia la mia storia, darò il massimo"

LE PAROLE

Il francese si presenta: "Un'emozione la chiamata di Maldini, mi ha cercato anche la Roma ma ho scelto i rossoneri"

In casa Milan si è chiusa l'era di Gigio Donnarumma con il passaggio del portiere azzurro al Paris Saint Germain ed è inizia ufficialmente quella di Mike Maignan: "Qui è sempre stato fatto un grande lavoro a livello di portieri e anche Donnarumma ha fatto la sua parte - ha detto il francese nella conferenza di presentazione - Adesso inizia la mia storia e darò il massimo". Getty Images

L'ex Lille ha parlato anche di alcuni passaggi della trattativa che lo ha condotto a Milano e ha svelato un retroscena: "È stato un piacere ricevere la chiamata di Maldini e Massara, una forte emozione, sul finire di quella che è stata una grande stagione per me. Sono rimasto focalizzato per finire al meglio con il Lille, ma gli ho risposto di essere pronto per questa nuova avventura. Abbiamo discusso del contratto, in attesa anche degli sviluppi della vicenda Donnarumma, poi alla fine c'è stata la firma. Ero stato contattato anche dalla Roma, ma ho scelto i rossoneri".

Ora dunque inizia un nuovo capitolo: "Ho sentito da subito una bellissima atmosfera, sono stato accolto molto bene. La Serie A è un campionato impegnativo, mi aiuterà a crescere. Il calcio si è evoluto nel tempo però il ruolo del portiere è rimasto abbastanza simile, bisogna saper giocare anche con i piedi, ma l'aspetto fondamentale resta difendere la porta".

Ora dovrà riuscire a convincere da subito il nuovo tecnico per puntare a un ruolo da protagonista nella lotta verso i traguardi di squadra: "Difficile fare paragoni tra Galtier e Pioli. Sono due grandi professionisti che fanno lavorare con grande intensità la squadra. Gli obiettivi? Siamo tutti qui per vincere, puntiamo al massimo, ma sarà la stagione a dirci a cosa potremo ambire. Ci vorranno grandi motivazioni e grande attenzione durante tutto l'anno".

Il suo preparatore sarà Nelson Dida: "È stato un grande portiere, ha avuto una splendida carriera, sono felice di averlo come preparatore e sicuramente la sua esperienza mi farà migliorare". Il giocatore si è poi detto orgoglioso delle parole e dei complimenti di Jean-Pierre Papin: "Lo ringrazio, anche se la Ligue 1 con il Lille l'abbiamo vinta grazie al lavoro di tutta la squadra. Lui ha contribuito a scrivere la storia rossonera. È importante avere tanti compagni di nazionalità francese, soprattutto all'inizio, ma siamo in Italia e sarà importante imparare la lingua il prima possibile".