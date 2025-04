Milan: Maignan dimesso dall'ospedale, sta bene. Tempi di recupero incerti

Da, oggi, dopo il rientro a Milano, il portiere rossonero si prenderà tutto il tempo necessario per recuperare. Difficile stilare adesso un programma, bisognerà aspettare l'evoluzione quotidiana post-trauma. Mediamente, trattandosi di un atleta, per il via libera possono essere necessarie non meno di due settimane. Ma è presto per fare qualsiasi ipotesi. Ciò che conta è che Maignan sta meglio e i più che motivati timori al momento dello scontro hanno lasciato spazio al sollievo.