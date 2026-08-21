Milan, l'omaggio a Franco Baresi sulla maglia: la patch "6 per sempre"

“6 per sempre” racchiude tutto l’amore e l’affetto del mondo rossonero per Franco Baresi, così come quel magico numero che nella storia del Milan sarà per sempre sinonimo di Capitano, di fedeltà e di leggenda. È una frase che racconta un legame indissolubile, fatto di memoria, appartenenza e affetto, e che prende forma nella speciale patch commemorativa che, per tutta la stagione 2026/27, sarà indossata dalle Prime Squadre, da Milan Futuro e dalle formazioni Primavera.