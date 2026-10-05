Mercoledì il Premio Gentleman Fair Play: in corsa Dimarco, Modric, Locatelli e Motta

05 Ott 2026 - 18:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Chi sarà il Signore della Seria A 2025/26? Sono rimasti in quattro a contendersi il Gentleman Awards. Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato nel corso della 31a edizione del Premio Gentleman Fair Play nella serata di mercoledì 7 ottobre presso la Scuola Militare Teuliè di Milano.

A contendersi la “torretta d’oro” di San Siro il giocatore simbolo dell’Inter Campione d’Italia, Federico Dimarco, il capitano della Croazia e faro del Milan Luka Modric, il centrocampista della Juventus di Luciano Spalletti Manuel Locatelli, e il portiere rivelazione della Lazio, Edoardo Motta.

Una serata di Gala condotta da Massimo Caputi in compagnia di Laura Barriales e Giorgia Rossi, in cui verrà assegnato l’ambito Premio Gentleman Fair Play Seria A. 

Ci saranno I riconoscimenti speciali al Presidente dell’Inter, Beppe Marotta e per la pattinatrice azzurra più medagliata nella storia delle Olimpiadi Arianna Fontana. Riconoscimento che le sarà consegnato dal presidente del CONI Lombardia, Marco Riva.

In occasione dei 20 anni dall’ultima Nostra Coppa del Mondo di calcio sarà assegnato il Premio Gentleman alla carriera per l’ex terzino di Bari, Juventus, Milan e Barcellona e Campione del Mondo 2006, Gianluca Zambrotta.

Per la Lega B, con il Premio Gentleman  - PierMario Morosini, organizzato con il sostegno della Lega Serie B e del suo Presidente Paolo Bedin sarà assegnato a uno tra i seguenti giocatori vincitori del Cartellino Verde Lega B Fulignati della Cremonese, Fumagalli della Reggiana e Joronen del Palermo.

I loro gesti spontanei di Fair Play hanno colpito tutta la Giuria. Ma solo uno sarà premiato con la simbolica Torre di San Siro.

Premio speciale Gentleman in collaborazione con la Lega C per il club Alcione  Milano che ha deciso di istituire uno torneo di calcio benefico dedicato alla giovane Chiara vittima della strage di Crans Montana e il cui fratello milita nelle file dell’Alcione.

Prima edizione anche per lo Speciale “Impresa per lo Sport” a Veronica Squinzi, AD del Gruppo Mapei e AD e direttore generale del Sassuolo Calcio.

La serata sosterrà i progetti dell’Associazione “In Campo con il Cuore” che in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale sono diretti a cardio proteggere la Città di Milano.

Ultimi video

02:12
Barella, cuore azzurro

Barella, cuore azzurro

01:40
SRV RULLO FIGC-MALAGO MARTEDI ORA DELLA VERITA 05/10 SRV

Figc, domani si decide. Lo scenario su Malagò

02:09
I 4 "rigenerati" dalla sosta nazionali

I 4 "rigenerati" dalla sosta nazionali

02:38
Mancini, ecco perché quella con la Turchia è la sfida della verità

Mancini, ecco perché quella con la Turchia è la sfida della verità

01:07
Italia, quale formazione contro la Turchia

Italia, quale formazione contro la Turchia

01:38
Hutchinson vota Milan

Milan, Hutchinson: "Mi sto divertendo, ho un obiettivo". E svela il suo soprannome

01:37
Figc, domani il voto

Figc, domani il voto

01:41
Il metodo Fabregas

Il metodo Fabregas

01:49
Gattuso a tutto campo

Gattuso a tutto campo

01:46
De Bruyne all'attacco

De Bruyne all'attacco

02:30
Vecchie glorie Juventus

Vecchie glorie Juventus

01:23
Juve, testa al Cagliari

Juve, testa al Cagliari

01:58
Amarcord Sneijder

Amarcord Sneijder

01:50
Amorim spiega il Milan

Amorim spiega il Milan

01:49
La Turchia si gioca tutto

La Turchia si gioca tutto

02:12
Barella, cuore azzurro

Barella, cuore azzurro

I più visti di Calcio

DICH MANCINI SU DONNARUMMA 2/10 DICH

Donnarumma salva l'Italia, Mancini: "Gigio è il miglior portiere al mondo per questo"

MCH GOL OSSOLA MILAN-PADOVA 3/10 MCH

In attesa di Ramos, il Milan si gode il gol di Ossola

ONE TO ONE MANCINI PRE TURCHIA 4/10 DICH

Italia, Mancini: "Bisogna credere di poter arrivare a qualunque risultato"

RULLO/13 SRV JUVENTUS-CREMONESE 2/10 SRV

Juve, ko in amichevole con la Cremonese: Spalletti sperimenta, gol e analisi

Caso CR7, interviene anche Georgina: duro post contro il ct del Portogallo. Poi cancella tutto

RULLO DICH MANCINI 2/10 SRV

Mancini sorride: "Ulteriore passo in avanti, non era semplice"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:11
Mercoledì il Premio Gentleman Fair Play: in corsa Dimarco, Modric, Locatelli e Motta
17:31
Irlanda, il ct Hallgrímsson: "L'Uefa non dovrebbe farci più giocare con Israele"
17:30
Udinese: Gueye operato alla caviglia, stop di tre mesi
17:24
Amorim: "Quando il Milan gioca bene è perché Modric gioca bene"
Silvio Baldini
17:22
Italia-Polonia U21, le scelte di Baldini: Cisse rimpiazza Camarda al centro dell'attacco