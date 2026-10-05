Udinese: Gueye operato alla caviglia, stop di tre mesi

L'Udinese perde anche Idrissa Gueye. L'attaccante bianconero è stato operato alla caviglia destra, dopo l'infortunio rimediato nell'amichevole disputata in Polonia nel corso della lunga sosta per le Nazionali. L'intervento chirurgico, eseguito dal professor Van Dijk alla clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscita. Per Gueye sono previsti circa tre mesi di recupero. Un'assenza che si aggiunge a quella di Nicolò Zaniolo, fermato da un infortunio - patito durante il ritiro con gli Azzurri - che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. L'Udinese si trova così a dover fare i conti con due indisponibilità nel reparto offensivo e con Davis non ancora completamente recuperato dopo un problema muscolare che lo ha fermato nel primo tempo della gara con il Cagliari. Restano a disposizione di Runjaic i soli Bayo e Jovanovic.