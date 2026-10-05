Amorim: "Quando il Milan gioca bene è perché Modric gioca bene"

"Non so cosa succderà in merito alle rotazioni di squadra che farò. Non sto pensando a dare spazio a tutti, ma a schierare sempre l'undici migliore per vincere" : sono le parole del tecnico rossonero Ruben Amorim in una intervista diffusa oggi dal tg di SportMediaset. "Modric? Quando giochiamo bene - risponde riguardo al fuoriclasse croato - è perchè Luka gioca bene. Ci aspettiamo molto da lui e non mi interessa la sua età. Mi interessa ciò che vedo in settimana e ciò che voglio vedere nei weekend". Il tecnico risponde anche su Ramos: "So che ha grandi pressioni, è un giocatore del Milan. A questo deve abituarsi e io voglio solo che continui ad allenarsi come è solito fare". Amorim è flessibile sui cosiddetti cambi di modulo e sulla difesa a quattro: "E' importante poter cambiare i sistemi di gioco. I principi sono gli stessi, non è questione di difendere a quattro, a cinque o a tre. Sono i principi, la squadra si adatta e ha dimostrato di saperlo fare".