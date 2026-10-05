Italia-Polonia U21, le scelte di Baldini: Cisse rimpiazza Camarda al centro dell'attacco

Ultimo e decisivo turno del girone E di qualificazione agli Europei under 21. A Pescara l'Italia di Silvio Baldini se la deve vedere con la Polonia. Gli ospiti si trovano tre punti sopra gli azzurri, che per passare da prima del gruppo devono vincere con almeno due gol di scarto. Il tecnico scioglie le riserve e sceglie Cisse al centro dell'attacco, affiancato da Liberali a destra e Koleosho a sinistra. In panchina Camarda. In regia Faticanti rimpiazza Lipani. Confermati invece Pisilli e Ndour. Davanti alla porta presidiata da Palmisani Comuzzo e Chiarodia, con Ahanor e Bartesaghi terzini.