Irlanda, il ct Hallgrímsson: "L'Uefa non dovrebbe farci più giocare con Israele"

"In Irlanda c'è ovviamente un forte sostegno alla Palestina. Non sono molti i paesi che sostengono la Palestina quanto l'Irlanda. Non augurerei a nessuna nazionale di vivere ciò che abbiamo passato noi in queste due settimane; forse la Uefa dovrebbe intervenire e fare qualcosa". Il commissario tecnico dell'Irlanda, Heimir Hallgrímsson, ha chiesto alla Uefa di evitare che Irlanda e Israele si affrontino in future competizioni, alla luce delle controverse partite di Nations League. Le due squadre hanno pareggiato 1-1 nella partita 'casalinga' dell'Irlanda disputata domenica a Backa Topola, in Serbia, una settimana dopo la vittoria per 3-0 dell'Irlanda nella gara 'casalinga' di Israele giocatasi a Debrecen, in Ungheria. Al termine degli incontri, Hallgrímsson ha dichiarato all'emittente nazionale irlandese RTÉ di ritenere che la Uefa dovrebbe evitare che le due squadre si affrontino in futuro. "Ci sono stati molti episodi che avrebbero potuto degenerare", ha dichiarato Hallgrímsson. "Siamo stati abbastanza accorti da fermare la situazione prima che andasse oltre. Ho avuto l'impressione che l'intenzione fosse quella di intimidirci e spingerci a compiere qualche sciocchezza", ha aggiunto in riferimento ai comportamenti dei giocatori e della stampa israeliana.