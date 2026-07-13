Milan

Milan, lunedi 13 luglio inizia l'era Amorim: 26 convocati al raduno, assenti i nazionali

L'ex allenatore del Manchester United al lavoro per l'inizio della stagione rossonera con numerose defezioni dovute al Mondiale

13 Lug 2026 - 07:31
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Ruben Amorim © italyphotopress

Ruben Amorim © italyphotopress

Ruben Amorim ha convocato 26 giocatori per il raduno del Milan del 13 luglio: alle 08.30 riunione, poi previsti i test fisici. Alle 18 il primo allenamento diretto dal portoghese. Non ci saranno Warren Bondo e Ismael Bennacer, entrambi fuori dal progetto tecnico e prossimi alla cessione. Per i reduci dagli impegni ai Mondiali giorni in più per recuperare, si uniranno più avanti alla truppa per la preparazione estiva in vista del via del campionato.

I convocati

 Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostić, Loftus-Cheek, Musah, Nkunku, Odogu, Ossola, Pavlović, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Terracciano P., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi.

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