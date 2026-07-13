Milan, lunedi 13 luglio inizia l'era Amorim: 26 convocati al raduno, assenti i nazionali

Ruben Amorim ha convocato 26 giocatori per il raduno del Milan del 13 luglio: alle 08.30 riunione, poi previsti i test fisici. Alle 18 il primo allenamento diretto dal portoghese. Non ci saranno Warren Bondo e Ismael Bennacer, entrambi fuori dal progetto tecnico e prossimi alla cessione. Per i reduci dagli impegni ai Mondiali giorni in più per recuperare, si uniranno più avanti alla truppa per la preparazione estiva in vista del via del campionato.