Milan, lunedi 13 luglio inizia l'era Amorim: 26 convocati al raduno, assenti i nazionali

Ruben Amorim © italyphotopress
Ruben Amorim ha convocato 26 giocatori per il raduno del Milan del 13 luglio: alle 08.30 riunione, poi previsti i test fisici. Alle 18 il primo allenamento diretto dal portoghese. Non ci saranno Warren Bondo e Ismael Bennacer, entrambi fuori dal progetto tecnico e prossimi alla cessione. Per i reduci dagli impegni ai Mondiali giorni in più per recuperare, si uniranno più avanti alla truppa per la preparazione estiva in vista del via del campionato.
I convocati
Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostić, Loftus-Cheek, Musah, Nkunku, Odogu, Ossola, Pavlović, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Terracciano P., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi.