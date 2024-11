Milan, lezione a domicilio al Real: con un Leao ritrovato tutto è possibile

Dopo quattro giornate, e tre corazzate come Liverpool, Leverkusen e Real Madrid affrontate, il cammino in Champions appare comunque segnato e gli uomini di Fonseca non possono di certo sbagliare. Col citato Slovan e Dinamo Zagabria in trasferta, intervallate da Stella Rossa e Girona in casa, non si potrà sbagliare per non perdere il treno qualificazione. I sedicesimi non sono poi così lontani, ma i rossoneri vogliono (e possono) puntare anche alla qualificazione diretta agli ottavi. E giocando sempre così non è poi così difficile. Sta ora a Fonseca sfruttare al meglio questo momento, per dare il giusto slancio alla stagione dei rossoneri.