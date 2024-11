Champions League, Real Madrid-Milan 1-3: rossoneri perfetti, Ancelotti ko

Dopo il turno di riposo forza in Liga per via della tragedia di Valencia, Carlo Ancelotti schiera contro il Milan il miglior Real possibile con Bellingham, Mbappé e Vinicius a far paura agli uomini di Fonseca. Con Gabbia ancora ko, Thiaw e Tomori occupano le maglie della difesa rossonera dietro a Fofana e Reijnders. Musah viene confermato con Pulisic e Leao dietro a Morata. Ed è proprio Thiaw a prendersi la scena al Bernabeu, col difensore che al 12' regala il vantaggio ai rossoneri: da corner guadagnato dall'incursione da sinistra di Leao, Pulisic pennella un cross perfetto sulla testa del tedesco che anticipa Militao e incorna lasciando di sasso Lunin per lo 0-1 del Milan. Ma gli uomini di Fonseca non possono cullarsi, perché Mbappé e Vnicius ingranano subito la marcia giusta per accelerare sulle fasce facendo tremare la difesa rossonera, ma è Maignan a neutralizzare le conclusioni. Vantaggio rossonero che è destinato a durare poco, perché da un errore in uscita di Theo Hernandez è Vinicius ad approfittarne mettendo in difficoltà Emerson Royal che lo atterra in area di rigore. Per Vincic non ci sono dubbi e dal dischetto si presenta lo stesso Vinicius che al 23' con un leggero cucchiaio spiazza Maignan per il pareggio. Milan che non si perde d'animo e che fa la partita, con un possesso palla insistito che porta spesso Leao ad affrontare Lucas Vazquez in velocità sulla sinistra, col portoghese che ha la meglio. E il fattore del match sembrano essere i corner, con la difesa delle Merengues che soffrono i cross tesi di Pulisic, con Thiaw che mette spesso in difficoltà Militao e Lunin, con l'estremo difensore che rischia anche grosso travolgendo il rossonero. Anche Reijnders si rende pericoloso dalla distanza, con Lunin bravo a smanacciare, ma non può nulla al 39' su Morata: Fofana recupera a centrocampo, Leao servito da Pulisic finta e beffa Militao con Lunin che respinge sulla conclusione del portoghese, ma Morata è in agguato e da perfetto ex timbra il cartellino con la rete del vantaggio. E come successo in occasione dello 0-1, la reazione del Madrid non si fa attendere, con Mbappé che cerca di bruciare la difesa rossonera in accelerazione e il solito Maignan a dire di no. Un Milan che stringe i denti e si compatta riuscendo, dopo 4' di recupero, a chiudere la prima frazione meritatamente avanti.