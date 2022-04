Milan, lesione del menisco interno per Florenzi: sarà operato

QUI MILAN

L'esterno rossonero vittima di un trauma al ginocchio sinistro nel corso del match col Bologna, intervento in programma mercoledì a Roma

Brutte notizie per Stefano Pioli, che rischia di perdere fino al termine della stagione Alessandro Florenzi: l'esterno rossonero aveva riportato un trauma al ginocchio sinistro nel corso del match di San Siro col Bologna e gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione del menisco interno che necessita di intervento in artroscopia. L'operazione sarà eseguita mercoledì a Roma dal professor Mariani.

Florenzi era entrato solamente al 75' in sostituzione di Calabria, per aiutare la squadra nell'assalto finale alla porta di Skorupski. Poco più di 20 minuti in campo sono stati però sufficienti per l'infortunio e, sebbene i tempi di recupero per questo genere di lesioni siano abbastanza rapidi, è difficile che l'ex giallorosso torni al 100% prima di maggio.

