Serie A, Milan-Bologna 0-0: i rossoneri inciampano nella corsa scudetto

MILAN-BOLOGNA 0-0

Gli uomini di Pioli dominano specialmente nella ripresa, ma la difesa rossoblù e un grande Skorupski li lasciano a bocca asciutta: Napoli e Inter accorciano in classifica

Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa col Bologna nel posticipo della 31esima giornata di Serie A. Al "Meazza" va in scena un primo tempo piuttosto equilibrato, seguito da una ripresa interamente dominata dai rossoneri, che però non riescono a sfondare il muro emiliano nonostante la mole di chance create. Il pari lascia gli uomini di Pioli soli in vetta, ma permette al Napoli di accorciare a -1. La lotta scudetto è più aperta che mai. Milan-Bologna, le immagini del match































LA PARTITA

Un altro mezzo passo falso, proprio in una giornata che, sulla carta, sembrava nettamente favorevole ai rossoneri. Stefano Pioli frena dopo tre vittorie consecutive e permette alle rivali di rifarsi sotto, sebbene il tecnico resti pienamente padrone del proprio destino nelle ultime sette giornate. Contro i ragazzi di Mihajlovic, sostituito da De Leo in panchina, a mancare è soprattutto la lucidità in fase realizzativa: 33 conclusioni totali a fine gara, 7 nello specchio della porta, ma nessuna in fondo alla rete. Merito in un paio di occasioni di un super Skorupski, ma anche demerito di un attacco dalle polveri bagnate. Ora un paio di partite, sempre sulla carta, tutt'altro che proibitive (Torino e Genoa), prima del rush finale in cui gli ostacoli saranno di ben altro livello (Lazio e Atalanta su tutte). Il traguardo è per tutte le contendenti ancora molto lontano.

Milan e Bologna si affrontano da subito a viso aperto, con i rossoneri che provano a fare la partita e gli emiliani che non rinunciano ad affondare ogni volta che si presenta l'opportunità di un ribaltamento di fronte. Le emozioni non mancano ed è soprattutto il Bologna a spaventare Maignan, prima attento su Aebischer, poi strepitoso su una grande conclusione dalla distanza di Barrow. Il Milan manovra bene fino a metà campo, grazie anche a un ispirato Bennacer, ma fatica a inventarsi qualcosa negli ultimi 25 metri. Diaz e Messias non riescono ad accendersi, Giroud si limita a qualche sponda infruttuosa e Leao appare un po' isolato sulla sinistra. Il più pericoloso tra gli uomini di Pioli è Theo Hernandez, prima con un paio di conclusioni dalla distanza, poi con un gran cross per Giroud, che vince il duello aereo con Theate, ma colpisce centrale. Facile per Skorupski. Poco prima dell'intervallo è ancora sulla testa del francese la più clamorosa occasione rossonera e questa volta il portiere polacco deve superarsi per negargli la rete del vantaggio. Un primo tempo vivace ed equilibrato si chiude sullo 0-0.

A inizio ripresa Pioli manda in campo Rebic al posto di un impalpabile Messias, spostando Leao a destra. Il portoghese ha subito una grande chance al termine di una bella percussione, ma Skorupski è ancora attento, questa volta coi piedi. La pressione del Milan cresce col passare dei minuti e poco dopo il quarto d'ora i padroni di casa vanno ancora a un passo dal vantaggio con un gran destro a incrociare di Calabria che sfiora il palo. Il Bologna fatica a costruire le buone ripartenze viste nei primi 45' e comincia ad avere il fiato corto, Pioli allora si gioca anche le carte Ibrahimovic e Kessie (fischiatissimo all'ingresso). I rossoneri restano padroni del campo, ma la loro manovra si fa sempre più difficoltosa, complice anche un Bologna ormai totalmente arroccato sulla propria trequarti. Gli ultimi minuti sono un vero e proprio assalto alla porta felsinea, con cross che continuano a piovere nel cuore dell'area: le occasioni più ghiotte capitano a Ibra (palla alta) e a Rebic (altro grande riflesso di Skorupski), ma la difesa rossoblù non capitola e dopo 8' di recupero Marinelli fischia la fine col risultato inchiodato sullo 0-0.

LE PAGELLE

Bennacer 6,5 - Disputa un grande primo tempo, in cui è padrone assoluto del campo sia in fase di interdizione, sia in fase di costruzione. Nella ripresa si fanno sentire le fatiche accumulate con la nazionale algerina e Pioli sceglie di fargli tirare il fiato.

Messias 5 - Impalpabile per 45', mai nel vivo dell'azione e mai in grado di accendere una scintilla. Sostituito da un Rebic un po' più pimpante, anche se parecchio impreciso.

Giroud 6 - Tanto lavoro sporco, molte sponde invitanti per i compagni e anche un paio di ghiotte occasioni nel primo tempo. Non abbastanza per far crollare il muro avversario.

Skorupski 7 - Molti degli attacchi rossoneri si infrangono prima di diventare pericolosi, ma nelle tre occasioni in cui viene direttamente chiamato in causa è semplicemente perfetto: su Giroud nel primo tempo, su Leao e Rebic nel secondo.

Arnautovic 6 - Grande lavoro per la squadra davanti e anche grande sacrificio in ripiegamento nei primi 45', poi sparisce dalla partita quando il Bologna si abbassa, finendo a lottare da solo contro una difesa rossonera mai in apprensione.

Hickey 5,5 - Le qualità non gli mancano, ma spostato sulla destra si trova a dover fronteggiare Theo Hernandez e il duello è impari.

Il TABELLINO

Milan-Bologna 0-0

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5; Calabria 6,5 (30' st Florenzi 6), Kalulu 6,5, Tomori 6,5, Hernandez 6,5; Bennacer 6,5 (25' st Kessie 6), Tonali 5,5; Messias 5 (1' st Rebic 5,5), Diaz 5, Leao 6; Giroud 6 (25' st Ibrahimovic 6).

Allenatore: Pioli 5,5

Bologna (3-5-2): Skorupski 7; Soumaoro 6,5, Medel 6,5 (37' st Bonifazi sv), Theate 6,5; Hickey 5,5 (26' st Kasius 6), Aebischer 6, Schouten 6,5, Svanberg 6,5 (26' st Soriano 6), Dijks 6 (37' st Mbaye sv); Barrow 6,5 (15' st Orsolini 5), Arnautovic 6.

Allenatore: Mihajlovic (in panchina De Leo) 6

Arbitro: Marinelli

Marcatori:

Ammoniti: Dijks (B), Orsolini (B)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Questa è stata la partita in cui il Milan ha effettuato più conclusioni senza trovare la via del gol in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/2005): 33.

• Il Milan non ha trovato il gol in una gara interna contro il Bologna in Serie A per la prima volta dal 6 gennaio 2016 (0-1 per i rossoblù).

• Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro gare di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta da maggio 2021 (cinque in quell’occasione).

• Il Bologna è rimasto senza gol all’attivo per quattro partite consecutive di Serie A per la prima volta dal settembre 2018 (5).

• Rafael Leão ha effettuato otto conclusioni in questa gara, un record per lui in un singolo incontro di Serie A.

• Quella di oggi è stata la 100ª panchina per Stefano Pioli in Serie A alla guida del Milan, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) il tecnico originario di Parma è l’allenatore dei rossoneri che vanta la miglior media punti in campionato: 2.03 a match.

• Olivier Giroud ha disputato la sua 350ª presenza nei cinque grandi campionati europei.

• Roberto Soriano ha giocato la sua 300ª gara nei cinque grandi campionati europei.