Milan, lesione al polpaccio per Ibra: stagione praticamente finita

NUOVO STOP

L'esito degli esami dopo l'infortunio nel riscaldamento della gara contro il Lecce lascia poche chance a Zlatan per le ultime gare

© Getty Images Non c'è pace per Zlatan Ibrahimovic in questa stagione. L'esito degli esami a cui è stato sottoposto dopo l'infortunio riportato mentre si riscaldava a bordo campo in vista di un possibile ingresso contro il Lecce hanno evidenziato infatti una lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Problema che costringerà lo svedese a rimanere fermo ancora per un lungo periodo e che rischia di chiudere anticipatamente la stagione dell'attaccante del Milan.

Al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero per Ibra, ma l'impressione è che per Zlatan l'annata travagliata possa terminare qui. A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, lo svedese difficilmente riuscirà a smaltire l'infortunio in tempo per essere a disposizione di Pioli nelle ultime partite di campionato.

In questa stagione, del resto, il 41enne ha passato più tempo ai box che in campo, collezionando soltanto 143 minuti in campo e un gol, quello messo a segno contro l'Udinese che gli ha consentito di superare Costacurta nella classifica dei marcatori più vecchi della Serie A. Record che di sicuro non può consolare il campione svedese, sempre a caccia di nuove sfide e convinto di poter competere ancora ad alti livelli nonostante i problemi fisici. "Io non mollo. Le sfide mi danno adrenalina - aveva dichiarato Zlatan un mese fa dopo il rientro nel giro della nazionale -. Ho sempre questa voglia dentro me di far vedere a chi dubita che si sbaglia".