Milan, il rinnovo di Ibra è sempre più lontano a causa degli infortuni

FUTURO DA DECIFRARE

Secondo Foot Mercato il club rossonero avrebbe già deciso. In caso di ritiro per lo svedese pronto un ruolo da dirigente

© Getty Images Il Milan e Zlatan Ibrahimovic si diranno addio a fine stagione. La clamorosa indiscrezione arriva dalla Francia e la riporta Foot Mercato, secondo cui il club rossonero avrebbe deciso di non rinnovare il contratto al 41enne attaccante svedese a causa dei troppi infortuni, ultimo quello allo coscia che lo sta tenendo ai box in questo finale di stagione. Ibra si troverebbe così davanti a un bivio: proseguire l'avventura di calciatore altrove oppure rimanere a Milano con un ruolo da dirigente.

Dopo 4 anni e 37 gol in 78 presenze, l'avventura di Ibra al Milan pare proprio agli sgoccioli. Ne sono sicuri in Francia e la motivazione è da ricercare nei troppi infortuni che hanno colpito lo svedese. D'altronde l'età avanza per tutti, il 3 ottobre saranno 42 anni, e il tempo è l'unico nemico che anche i più grandi campioni non possono proprio battere. Tra qualche settimana, dunque, Ibra dovrà decidere se continuare a giocare da un'altra parte o se appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Nella seconda ipotesi potrebbe rimanere in rossonero con un ruolo in società ancora da definire.

SPORTING, 45 MILIONI AL LILLE PER LA RESCISSIONE DI LEAO

Come riporta questa mattina il quotidiano portoghese O Jogo, lo Sporting Lisbona continua a chiedere alla Fifa un indennizzo pari a 45 milioni di euro per la rescissione unilaterale di Leao, poi andato al Lille, risalente al 2018 e che ha ripercussioni anche oggi sulle trattative per il rinnovo del calciatore portoghese con il Milan. Il TAD (Tribunale dello sport portoghese) aveva fissato il risarcimento a 16.5 milioni che oggi, con gli interessi, è arrivato a superare di poco i 20 milioni.

Vedi anche Milan Milan, Ibra si ferma ancora: problema muscolare alla coscia