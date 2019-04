Milan, Leonardo e Maldini a confronto con Gattuso e la squadra a Milanello

25/04/2019

Il momento in casa Milan è più che difficile. Una sola vittoria nelle ultime sette partite per i rossoneri di Gattuso e l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia hanno rovinato il lavoro dei primi mesi del 2019. Il quarto posto - incoabitazione con l'Atalanta - è a forte rischio e dopo il ko contro la Lazio, la dirigenza ha voluto un confronto a Milanello con la squadra.



Leonardo e Maldini sono arrivati al centro sportivo rossonero poco prima delle 10 e dopo un probabile confronto con Gattuso per discutere del pessimo momento di gioco e fisico della squadra, i due dirigenti hanno parlato alla squadra prima dell'inizio dell'allenamento per provare a scuoterla in vista del fondamentale scontro di domenica sera in casa del Torino



Prima di mezzogiorno i due sono usciti da Milanello e i volti, tutto sommato, hanno trasmesso una calma apparente.