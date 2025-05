Champions: anche Psg col dubbio attaccante, ma Dembelè si allena

Se Inter e Barcellona sapranno solo nelle prossime ore se ed eventualmente per quanto potranno schierare Lautaro Martinez o Robert Lewandoski domani sera a San Siro, in vista della gara di ritorno delle semifinali di Champions League il Paris Saint Germain spera invece di avere a disposizione il suo attaccante Ousmane Dembelè. Il francese era uscito per infortunio durante la sfida d'andata con l'Arsenal a Londra, una settimana fa, ma dovrebbe nel frattempo aver recuperato. Il club resta il silenzio, sia per precauzione, sia per non fornire un assist involontario agli inglesi, che al Parco dei Principi dovranno rimontare dallo 0-1 dell'andata. Nessuna immagine della seduta collettiva di allenamento di questa mattina è stata diffusa sui social, nè tantomeno sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni del giocatore, che però secondo i media francesi avrebbe regolarmente lavorato in gruppo. Sabato Dembelè non era stato nemmeno convocato per la trasferta si sabato scorso a Strasburgo in Ligue 1 e il giorno prima il club aveva informato che aveva riportato uno "stiramento del bicipite femorale e che la situazione sta progredendo in modo favorevole". C'era fiducia, quindi, mentre ora aleggia il mistero, come pretattica.