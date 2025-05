Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Lucchese, Messina, Foggia e Triestina per violazioni amministrative dopo le segnalazioni della COVISOC. Nel club toscano deferiti gli amministratori Giuseppe Longo e Nicola D'Andrea, in quello siciliano gli amministratori Stefano Alaimo e Aissatou Sarr Cissé, in quello pugliese l'amministratore unico Michele Bitetto e nella Triestina il presidente Benjamin Rosenzweig e l'AD Sebastiano Stella.