Juve: "Assalto a museo e Stadium, quasi 10mila visite durante i ponti"

C'è stato un vero e proprio boom di visitatori al Juventus Museum e all'Allianz Stadium durante i ponti di primavera. "Dal 18 aprile al 4 maggio, nel periodo compreso tra i giorni di Pasqua e i ponti del 25 aprile e del 1 maggio, sono stati ben 9.909 i visitatori totali che hanno scelto di vivere da vicino la storia e l'atmosfera della Juventus" sottolinea il club bianconero in una nota ufficiale. Il 73% di questi ha scelto anche di ampliare la visita allo stadio, "un dato particolarmente significativo che testimonia l'interesse continuo anche verso l'esperienza immersiva a bordo campo, negli spogliatoi e negli angoli più iconici dello stadio" spiega la società. Si tratta di numeri importanti, che rafforzano il ruolo del Juventus Museum e dello Stadium come uno dei poli culturali e sportivi più attrattivi del territorio piemontese e non solo.