Milan, Leonardo: "Bakayoko? Niente processi pubblici, ma chi sbaglia paga"

06/05/2019

" Bakayoko ? Non vogliamo fare un processo pubblico. Ha tante cose positive come ragazzo ma se sbaglia paga, il Milan non può essere toccato. Noi come uomini passiamo ma il Milan resta, va protetto come società perché ci sarà sempre. Siamo attenti a quello che dobbiamo fare". Il dg del Milan Leonardo ha commentato così il caso del francese. E ancora: "Senza Champions non ci sarà una smobilitazione ma sicuramente non ci saranno grandi investimenti. Gattuso? Siamo stati sempre chiari con lui".

"Quello di Bakayoko sarà un caso che verrà discusso internamente senza pubblicizzare i provvedimenti - ha proseguito Leonardo - Lui è stato troppo bersagliato in questo periodo, sono state troppo evidenziate certe cose. Non può essere carino vivere quello che sta vivendo lui. Poi gli errori sono errori e interverremo. Non dobbiamo intervenire ogni volta ma è vero che sono successe tante cose. Ma si sono risolte internamente. Tutti insieme, da Gazidis a me e Maldini, con Gattuso".



Sulla qualificazione in Champions: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, Se pensiamo a quello che è successo dal 25 luglio, sono andati via 10 giocatori e ne sono arrivati 5 nuovi, essere quinti a -3 dalla Champions e con 3 gare da giocare è una cosa positiva. Poi non possiamo negare che sono successe tante cose con risultati non buoni dopo il derby. Una squadra stanca ma che oggi ha dimostrato una forza che pensava di non avere e invece ce l'ha. Vedere Zapata, Abate, Mauri che giocano poco dare tutto e portare a casa i tre punti è una cosa positiva. E' una stagione difficile, di lotta, di fatica, ma la squadra sta rispondendo. Non ci aspettavamo andasse tutta liscio dopo il passaggio di proprietà. Senza Champions al Milan non ci sarà una smobilitazione, ma chiaramente non ci saranno grandi investimenti".



E su Gattuso: "La stagione di Gattuso non è stata semplice, è riuscito a costruire una squadra dal nulla. Questo è un team in costruzione, nonostante le difficoltà i giocatori rispondono bene".