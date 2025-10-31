Milan, Leao recuperato per la Roma ma in attacco si candida Nkunku

Atalanta-Milan: le foto della sfida
© Getty Images
© Getty Images
Attacco tutto da inventare per Allegri, che dovrà anche fare ancora a meno di Pulisic e Rabiotdi Alberto Gasparri
Rischia di essere un Milan inedito, almeno per quanto riguarda l'attacco, quello che si vedrà in campo domenica sera a San Siro nel big-match contro la Roma. Fuori Pulisic, che Allegri spera di riavere a disposizione contro il Parma come Rabiot, è ormai certa l'assenza di Santiago Gimenez che anche oggi - come Tomori, altro probabile forfait - ha proseguito le cure per un problema a una caviglia. Buone notizie, invece, da Rafael Leao che è recuperato visto che si è allenato in gruppo ma bisogna capire se verrà rischiato dal primo minuto dopo l'infiammazione all'anca.
Se Allegri sceglierà di non schierare titolare il portoghese resta in piedi l'ipotesi di una inedita coppia d'attacco rossonera composta da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku. Per il francese, oltretutto, si tratterebbe del debutto da titolare in Serie A da quando è arrivato a Milano. Lavoro interamente in gruppo, come giovedì, per Jashari ed Estupinan.
Tornando a Pulisic e Rabiot, che hanno lavorato a parte, come detto entrambi dovrebbe essere nuovamente disponibili per il match dell'8 novembre, ma si sta lavorando per evitare a entrambi la chiamata delle rispettive nazionali per gli impegni della successiva sosta di novembre. In realtà ci sarebbe già un accordo con gli Usa per evitare la trasferta di Pulisic, mentre in via Aldo Rossi vorrebbero convincere anche la Francia a risparmiare Rabiot, visto che entrambi sono reduci da lunghi stop.
© Getty Images
© Getty Images