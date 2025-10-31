Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO MILAN-ROMA

Milan, Leao recuperato per la Roma ma in attacco si candida Nkunku

Attacco tutto da inventare per Allegri, che dovrà anche fare ancora a meno di Pulisic e Rabiot

di Alberto Gasparri
31 Ott 2025 - 13:32

Rischia di essere un Milan inedito, almeno per quanto riguarda l'attacco, quello che si vedrà in campo domenica sera a San Siro nel big-match contro la Roma. Fuori Pulisic, che Allegri spera di riavere a disposizione contro il Parma come Rabiot, è ormai certa l'assenza di Santiago Gimenez che anche oggi - come Tomori, altro probabile forfait - ha proseguito le cure per un problema a una caviglia. Buone notizie, invece, da Rafael Leao che è recuperato visto che si è allenato in gruppo ma bisogna capire se verrà rischiato dal primo minuto dopo l'infiammazione all'anca.

Se Allegri sceglierà di non schierare titolare il portoghese resta in piedi l'ipotesi di una inedita coppia d'attacco rossonera composta da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku. Per il francese, oltretutto, si tratterebbe del debutto da titolare in Serie A da quando è arrivato a Milano. Lavoro interamente in gruppo, come giovedì, per Jashari ed Estupinan.

Tornando a Pulisic e Rabiot, che hanno lavorato a parte, come detto entrambi dovrebbe essere nuovamente disponibili per il match dell'8 novembre, ma si sta lavorando per evitare a entrambi la chiamata delle rispettive nazionali per gli impegni della successiva sosta di novembre. In realtà ci sarebbe già un accordo con gli Usa per evitare la trasferta di Pulisic, mentre in via Aldo Rossi vorrebbero convincere anche la Francia a risparmiare Rabiot, visto che entrambi sono reduci da lunghi stop.

Atalanta-Milan: le foto della sfida

1 di 24
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

leao
nkunku
milan roma

Ultimi video

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:34
L'omaggio a Maradona

L'omaggio a Maradona

00:15
MCH PRESENTAZIONE SPALLETTI JUVE MCH

Spalletti e la dirigenza Juve: via all'avventura bianconera

01:50
La Spalletti story

La Spalletti story: un mister per le big

01:29
Napoli, domani il Como

Napoli, spauracchio Como per Conte

02:10
La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

01:15
MCH POKER PALMEIRAS MCH

Libertadores: il Palmeiras batte la Liga di Quito e vola in finale

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

I più visti di Milan

Lookman torna imprendibile, Pasalic cattedratico. Leao e Gimenez già in versione Halloween

Milan, finalmente ecco Jashari: da domani lui ed Estupinan lavorano col gruppo

San Siro

San Siro, slitta il rogito. E i comitati riprovano a bloccare l'iter

Allegri fa la conta degli infortuni: Leao prova a stringere i denti per esserci contro la Roma

Allegri, conto alla rovescia anti-emergenza: con la rosa corta scricchiola la difesa

Lookman si sblocca, Ricci illude Allegri: il Milan scivola a -3 dal Napoli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:50
Barcellona, ritorno al Camp Nou fissato al 7 novembre
14:19
Il Parma verso il derby, non vince da un mese
14:18
Verona, tre gli indisponibili per l'Inter
14:17
Genoa, Vieira dirige l'allenamento del pomeriggio
14:16
Juric: "L'Udinese ha fatto contro la Juve una grande partita per un'ora