Milan, Leao recuperato per la Roma ma in attacco si candida Nkunku

Tornando a Pulisic e Rabiot, che hanno lavorato a parte, come detto entrambi dovrebbe essere nuovamente disponibili per il match dell'8 novembre, ma si sta lavorando per evitare a entrambi la chiamata delle rispettive nazionali per gli impegni della successiva sosta di novembre. In realtà ci sarebbe già un accordo con gli Usa per evitare la trasferta di Pulisic, mentre in via Aldo Rossi vorrebbero convincere anche la Francia a risparmiare Rabiot, visto che entrambi sono reduci da lunghi stop.