Florenzi: "L'Italia merita il Mondiale, tutti remino da stessa parte'

"Spero che tutti possano remare dalla stessa parte e spero di tifare fortemente l'Italia al Mondiale perché ce lo meritiamo". Così Alessandro Florenzi, ex di Roma e Milan, a margine dell'evento "Giovani e Memoria -Nostalgia di futuro" organizzato dal ministro per lo sport e i Giovani Andrea Abodi, parla delle chance di qualificazione dell'Italia al Mondiale. "Le ultime due volte sono rimasto scottato, è una cosa che mi è rimasta dentro", conclude poi ricordando le ultime esclusioni al Mondiale.