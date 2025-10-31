Logo SportMediaset

VERSO MILAN-ROMA

Milan, Leao recuperato per la Roma: giocherà con Nkunku

Allegri dovrà anche fare ancora a meno di Pulisic e Rabiot ma recupera il portoghese

di Alberto Gasparri
31 Ott 2025 - 15:32

Recupero importante per il Milan verso il big-match di domenica sera contro la Roma. Fuori Pulisic, che Allegri spera di riavere a disposizione contro il Parma come Rabiot, e ormai certa l'assenza di Santiago Gimenez che anche oggi - come Tomori, altro probabile forfait - ha proseguito le cure per un problema a una caviglia, Allegri almeno ha potuto riabbracciare Rafael Leao che si è allenato in gruppo e potrà giocare dal primo minuto avendo superato l'infiammazione all'anca.

Archiviata dunque l'ipotesi di una "strana coppia" offensiva formata da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, anche se entrambi dovrebbero comunque partire dall'inizio. Per il francese, oltretutto, si tratterebbe del debutto da titolare in Serie A da quando è arrivato a Milano mentre l'inglese prenderà il posto di Ricci. Lavoro interamente in gruppo, come giovedì, per Jashari ed Estupinan.

Tornando a Pulisic e Rabiot, che hanno lavorato a parte, come detto entrambi dovrebbe essere nuovamente disponibili per il match dell'8 novembre, ma si sta lavorando per evitare a entrambi la chiamata delle rispettive nazionali per gli impegni della successiva sosta di novembre. In realtà ci sarebbe già un accordo con gli Usa per evitare la trasferta di Pulisic, mentre in via Aldo Rossi vorrebbero convincere anche la Francia a risparmiare Rabiot, visto che entrambi sono reduci da lunghi stop.

