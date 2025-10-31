Nainggolan: "Ero un piccolo delinquente, il calcio mi ha salvato la vita"

Suo padre, che lasciò la casa paterna molto presto, lasciò un vuoto e un profondo risentimento: "Mia madre lavorava instancabilmente e arrotondava il suo stipendio lavorando in un bar. A volte non la vedevo per due giorni. Era così che si assicurava che avessimo abbastanza da mangiare ogni giorno. Mia madre faceva tutto il possibile per garantire che a me e a mia sorella non mancasse mai nulla. Ecco perché odio così tanto mio padre. Il calcio mi ha davvero salvato, perché da piccolo ero un vero piccolo delinquente. Quando non hai niente, sei costretto a trovare un modo per sopravvivere. Rubavamo piccole cose. Ma per me, questa è la sopravvivenza, semplicemente non hai scelta".