Due punti in 5 gare, il Cagliari scivola in zona salvezza

Il Cagliari perde per la terza volta in casa. E, dopo i numeri da record delle prime giornate, casca in piena zona salvezza. Ancora a quattro punti di distanza dalla terzultima. E ancora con la media di un punto a partita, quella che potrebbe portare al mantenimento della categoria. Ma attenzione, i numeri delle ultime cinque gare non sono per nulla promettenti: solo due punti. Tra l'altro faticosamente conquistati a Udine e Verona. In mezzo le tre gare perse in casa.
Lo spogliatoio? Per Pisacane non ci sono problemi: "Senza un gruppo sano: non rimonti in quel modo a Verona, non lotti come oggi fino alla fine, sono convinto che questo gruppo sia molto unito. Io posso concentrarmi su ciò che posso controllare e determinare, non sul resto che porta solo a perdere energie". Ripresa subito, già da stamattina: lunedì il Cagliari gioca a Roma contro la Lazio. E Pisacane spera di recuperare Mina.