Due punti in 5 gare, il Cagliari scivola in zona salvezza

Lo spogliatoio? Per Pisacane non ci sono problemi: "Senza un gruppo sano: non rimonti in quel modo a Verona, non lotti come oggi fino alla fine, sono convinto che questo gruppo sia molto unito. Io posso concentrarmi su ciò che posso controllare e determinare, non sul resto che porta solo a perdere energie". Ripresa subito, già da stamattina: lunedì il Cagliari gioca a Roma contro la Lazio. E Pisacane spera di recuperare Mina.