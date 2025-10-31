Nazionale Under 18 in Qatar per Mondiali di categoria

La Nazionale Under 18 del tecnico Massimiliano Favo è partita ieri mattina da Milano con destinazione Doha, sede del Mondiale Under 17 in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar. Lunedì (ore 16.45 italiane, diretta su Rai Sport) sul campo 7 dell'Aspire Zone, l'esordio nella rassegna iridata contro i padroni di casa. Le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi, insieme alle otto migliori terze si qualificheranno ai sedicesimi di finale in programma il 14 e il 15 novembre. Gli ottavi e i quarti si giocheranno il 18 e il 21 novembre, le semifinali il 24 novembre, mentre la finale per il 3° posto e la finalissima sono previste giovedì 27 novembre, rispettivamente alle 15.30 sul campo 7 e alle 19 allo Stadio Internazionale Khalifa dell'Aspire Zone di Doha.