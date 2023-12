Milan, Leao: "Mi sento bene ma non voglio rischiare, allo scudetto ci credo ancora"

© Getty Images

"Mi sento bene, non è una lesione grave ma non si deve rischiare. Sto lavorando insieme ai medici". Al Gran Galà del calcio l'attaccante del Milan Rafa Leao fa il punto sulle sue condizioni: "Sto cercando ancora di prendere tempo per tornare al 100% per aiutare la mia squadra. Spero di tornare presto. Se credo ancora nello scudetto? Sì, il campionato è lungo. La mia squadra sta bene. Ci sono state partite in cui dovevamo fare meglio e dovevamo vincere, adesso però adesso stiamo tornando bene a vincere in casa nostra. Mi fido della squadra perché abbiamo preso giocatori con grande qualità: anche Pulisic ha fatto un gran gol nell’ultima partita. I miei compagni daranno il 100% per la squadra, hanno fatto molto bene e sono contento".