Milan, l'ora della verità per Leao: esami programmati, può esserci con l'Atalanta

MILAN

Lo staff tecnico freme per riavere l'asso portoghese ma non c'è troppa fretta: l'obiettivo è evitare ricadute

Sabato l'Atalanta, poi il Newcastle. Il Milan è atteso da un doppio incrocio pesante, e Pioli spera di arrivarci con Rafa Leao a disposizione. Se non a pieno regime, almeno a disposizione per la panchina. Tutto dipenderà dagli esami clinici che il portoghese svolgerà tra oggi e domani per monitorare il bicipite femorale destro. Se la lesione sarà guarita, allora l'ex Lille potrà riprendersi ad allenarsi gradualmente. Prima con sedute personalizzatee, e successivamente in gruppo. Nelle migliori delle ipotesi il 24enne entrare a gara in corso a Bergamo, e poi presentarsi in buone condizioni in Inghilterra con l'obiettivo di compiere un vero e proprio miracolo europeo.

Mezz'ora, o qualcosa in più contro l'Atalanta, poi novanta minuti col Newcastle: è questo il programma a Milanello per Leao. Una speranza anzi, legate all'esito degli esami: fondamentale capire se l'infortunio occorso a Lecce lo scorso 11 novembre sia definitivamente alle spalle. Si farà di tutto, senza però mettere a repentaglio eccessivamente il calciatore: la stagione è ancora troppo lunga per rischiare il tutto per tutto.