Milan, Leao e Gimenez verso il forfait: contro la Roma tocca a Nkunku e Loftus-Cheek

Atalanta-Milan: le foto della sfida
Attacco tutto da inventare per Allegri, che dovrà anche fare ancora a meno di Pulisic e Rabiotdi Alberto Gasparri
Sarà un Milan inedito, almeno per quanto riguarda l'attacco, quello che si vedrà in campo domenica sera a San Siro nel big-match contro la Roma. Fuori Pulisic, che Allegri spera di riavere a disposizione contro il Parma come Rabiot, è ormai quasi certa l'assenza di Rafa Leao e Santiago Gimenez: il primo è alle prese con un'infiammazione dell'anca, il secondo deve fare i conti con un problema a una caviglia. Difficile che riescano a recuperare prima e, anche nel caso, potrebbero essere disponibili solo per la panchina per evitare così rischi di ricaduta. Per questo si va verso un'inedita coppia d'attacco rossonera composta da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku. Per il francese, oltretutto, si tratterà del debutto da titolare in Serie A da quando è arrivato a Milano.
Tornando a Pulisic e Rabiot, come detto entrambi dovrebbe essere nuovamente disponibili per il match dell'8 novembre, ma si sta lavorando per evitare a entrambi la chiamata delle rispettive nazionali per gli impegni della successiva sosta di novembre. In realtà ci sarebbe già un accordo con gli Usa per evitare la trasferta di Pulisic, mentre in via Aldo Rossi vorrebbero convincere anche la Francia a risparmiare Rabiot, visto che entrambi sono reduci da lunghi stop.
