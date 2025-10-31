Cremonese, Baschirotto suona la carica: "Juve? Possiamo vincere"

Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Federico Baschirotto ha parlato della sfida di domani della sua Cremonese contro la Juventus. Queste le parole del difensore: "Loro sono una grande squadra, ma noi siamo sereni e consapevoli di ciò che serve: umiltà, rispetto ma non paura. Siamo sempre più consapevoli delle nostre potenzialità. Per questo dico, con rispetto: vincere? Si può, perché no. È complicato certo, ma la determinazione non ci manca. La Juve in una fase di transizione? Non cambia nulla. Hanno comunque valori importanti, giocatori di grande livello. Sulla carta sono più forti di noi, ma poi parla il campo".