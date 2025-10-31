Logo SportMediaset

Serie A, un turno di squalifica a Viti

31 Ott 2025 - 15:23
© Getty Images

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, a conclusione della nona giornata, ha squalificato per una giornata il difensore della Fiorentina Mattia Viti, espulso per doppia ammonizione. Un turno salterà anche Adam Obert (Cagliari), già diffidato ed ammonito nella partita con il Sassuolo.

Ammende al Genoa (diecimila euro), Lecce e Napoli (settemila euro), Bologna (duemila) e Roma (1,5 mila). Squalificato per una giornata Riccardo Scirea, match analyst della Juventus, "per avere al 36° del secondo tempo, rivolta una critica irrispettosa agli ufficiali di gara".

01:32
Il bomber a sorpresa

01:13
DICH NICOLA PRE JUVE 31/10 DICH

Nicola: "Spalletti allenatore di grande livello"

00:20
Spalletti: "Giro scudetto? Spero di entrarci, perché no?"

01:01
Juric: "Sono contento di come stiamo giocando"

00:29
Spalletti: "Bisogna tentare di rientrare in Champions, gli altri corrono"

00:50
Mbappé Scarpa d'Oro: la premiazione con tutta la squadra

01:34
L'omaggio a Maradona

00:15
Spalletti e la dirigenza Juve: via all'avventura bianconera

01:50
La Spalletti story: un mister per le big

01:29
Napoli, spauracchio Como per Conte

02:10
Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

01:15
Libertadores: il Palmeiras batte la Liga di Quito e vola in finale

01:25
Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

Juve, tocca a Spalletti

La Juve ha scelto Spalletti

18:05
Letta: "Berlusconi mi pregò di non far dimettere Zoff"
17:45
Atalanta, Maldini salta la trasferta di Udine
17:42
Napoli, Lukaku torna ad allenarsi a Castel Volturno
17:18
Pasolini, quadrangolare calcio a 50 anni morte, Davoli: "Correva come un aereo"
16:55
Serie C, Sorrento-Cerignola: biglietti vietati ai tifosi pugliesi