Serie A, un turno di squalifica a Viti

© Getty Images
Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, a conclusione della nona giornata, ha squalificato per una giornata il difensore della Fiorentina Mattia Viti, espulso per doppia ammonizione. Un turno salterà anche Adam Obert (Cagliari), già diffidato ed ammonito nella partita con il Sassuolo.
Ammende al Genoa (diecimila euro), Lecce e Napoli (settemila euro), Bologna (duemila) e Roma (1,5 mila). Squalificato per una giornata Riccardo Scirea, match analyst della Juventus, "per avere al 36° del secondo tempo, rivolta una critica irrispettosa agli ufficiali di gara".