Real, Xabi Alonso: "Vinicius caso chiuso, nessuna multa"

Caso chiuso, e nessuna multa. Xabi Alonso 'assolve' Vinicius, infuriato domenica scorsa per essere stato sostituito nel Clasico vinto col Barcellona e 'pizzicato' dalle telecamere mentre mandava all'inferno il suo allenatore. "Mercoledì scorso abbiamo avuto una riunione con tutto lo staff e i giocatori, e Vinicius ha fatto un discorso impeccabile. Ha parlato con sincerità, con il cuore. Per me, questa questione è chiusa da quel momento", ha detto il tecnico del Real, alla vigilia dell partita col Valencia. Per Vinicius nessuna multa. Uscito dal campo al 27' del secondo tempo, il brasiliano aveva urlato verso la panchina un "Di nuovo io? Vada all'inferno! Sono sempre io! Lascio la squadra, è troppo, è meglio che me ne vada!". Poi le scuse via social "a tutti i tifosi del Madrid".