Calcio

Atalanta, Juric: "Per il pari col Milan ho rosicato"

31 Ott 2025 - 15:10
© Getty Images

© Getty Images

"Col Milan subito dopo è prevalso l'orgoglio, magari dopo due giorni ho cominciato a rosicare". Alla vigilia della trasferta contro l'udinese, il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric torna sul pareggio con il Milan e sulle difficoltà realizzative della sua squadra. "Ieri abbiamo impostato l'allenamento sulle conclusioni, sull'innalzamento dei livelli dei cross e di colpi di testa, tutti gli aspetti che ci stanno penalizzando", spiega. Riguardo al ritorno del tridente titolare, l'allenatore croato è cauto: "L'Udinese ha giocatori fisicamente dotati, un ottimo allenatore e nessuna paura. Devi essere pronto, se sei un attimino sotto la paghi. Per un'ora con la Juventus ha fatto una grande partita - continua -. Non so se ci sarà il tridente De Ketelaere-Scamacca-Lookman, adesso siamo a posto dopo tanti infortuni. Bisogna fare rotazioni e avere fiducia nei giocatori in rosa. Gianluca sta meglio ogni giorno e ogni minuto è importante: non so domani, ma in futuro spero di avere questo tridente". Juric è lieto del primo gol stagione di Lookman: "L'Abbiamo spremuto al massimo - chiude -. È reduce da due partite intere perché volevo che si sbloccasse e acquisisse sicurezza. Può essere utile anche in corso d'opera, abbiamo tre partite importanti in una settimana". 

