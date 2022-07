Milan, Leao deve 19 milioni allo Sporting: farà a metà con il Lille

Dopo anni di battaglie, è ormai vicino alla conclusione definitiva il contenzioso tra Rafael Leao e lo Sporting Lisbona. La condanna a maggio da parte del tribunale di Milano, che confermava quelle già ricevute in precedenza prima nei tribunali portoghesi e poi al Tas, aveva stabilito un indennizzo a favore dei portoghesi di 16,5 milioni, cifra che con gli interessi superava i 20 milioni. Come riporta A Bola, grazie all'intervento dell'agente Jorge Mendes si è quasi trovato un accordo extragiudiziale sulla base di 19 milioni di euro. Cifra che andrà divisa a metà con il Lille, club condannato in solido.

Milan, i 23 anni di Rafael Leao

















































