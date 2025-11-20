Logo SportMediaset

MILAN

Milan, Leao: "Allegri mi dà libertà, sa cosa posso fare col pallone. Derby? Siamo pronti"

L'attaccante rossonero pronto alla stracittadina di domenica: "Si sente già il clima..."

di Redazione
20 Nov 2025 - 18:49

Rafa Leao suona la carica per il suo Milan in vista dell'attesissimo derby di domenica sera: "Tutti i calciatori sono pronti per la partita - le parole dell'attaccante rossonero in collegamento con la trasmissione Morning Footy di Cbs -. Vogliamo preparare questa gara bene, si tratta del derby e l’Inter è un bel gruppo, ha creato una buona squadra. Per noi è anche un’opportunità per raggiungere la testa della classifica e si sente già il clima di questo week end".

Leao ha poi ampliato il discorso a tutta la stagione, facendo un confronto col passato e parlando delle novità di quest'anno: "L’anno scorso è stato difficile, quest’anno sono arrivati tanti calciatori nuovi, ma il club, la Ssruttura, tutti hanno fatto un grande lavoro: hanno portato un grande direttore che lavora molto bene, hanno tenuto Ibra, hanno portato Allegri che ha molta esperienza, hanno portato Luka Modric e penso che questi tasselli siano importanti per noi, per i calciatori più giovani. Come potete vedere nella nostra squadra ci sono molti calciatori giovani e gente con esperienza ci può aiutare a fare molto bene. Anche se non siamo ancora a metà stagione vogliamo raggiungere buoni risultati, ma ovviamente passo dopo passo e domenica è un’occasione per mostrare quello che possiamo fare".

Si è poi soffermato su Max Allegri e sulle richieste che gli fa: "Il mister non mi chiede molte cose, mi ha solo detto: “sii libero” e la cosa più importante è stare focalizzato e avere la giusta mentalità, perché sa cosa so fare con la palla e che posso aiutare la squadra anche senza palla. È più come un padre quando chiede a un figlio di fare sempre meglio a scuola nella vita, di fare le cose nella maniera giusta. Io mi sento felice e con molta fiducia in ogni partita perché so che lui conta su di me, mi chiede solo di essere focus anche dopo un gol, di non fermarmi".

Poi sul suo ruolo in campo: "A essere onesti a me piace l’uno contro uno, dribblare uno, due, tre difensori, ma sappiamo che il calcio è cambiato, contano anche le statistiche. A me non piacciono molto, sono cresciuto guardando Robinho, Ronaldinho, Quaresma, Cristiano e questo tipo di calciatori mi fanno emozionare, vedere quello che fanno sul campo. Oggi, però, la cosa più importante è fare gol, così nella mia posizione attuale sono vicino a quei calciatori che fanno la differenza e la differenza la fai segnando e non solo con i dribbling. Allegri ha cambiato la mia mentalità portandomi più vicino alla possibilità di segnare, a volte giocando da esterno sono troppo lontano e se vuoi essere l’uomo giusto devi fare la differenza".

Inevitabile, dalla tv americana, una domanda su Christian Pulisic: "Penso che sia cambiato, quando lo vedevo al Chelsea al Borussia Dortmund, era un esterno a cui piaceva dribblare, uno contro uno, andare da una parte all’altra, con un sacco di abilità. Christian ha capito quello di cui parlavo prima su evoluzione del calcio circa le statistiche. È un calciatore con grandi qualità, ma è anche molto intelligente e in quella posizione, dove gioca ora, come numero 10 sa come muoversi e quando gioco con lui cerco di aiutarlo e di creare gli spazi per lui. È molto importante per noi e possiamo fare la differenza in ogni momento, certamente può giocare anche a destra e a sinistra così che il mister abbia più opzioni".

Anche lui, come fatto recentemente dallo stesso Pulisic, ha parlato dei riti di iniziazione: "Io sono arrivato al Milan che avevo 19, 20 anni, non potevo dire di no, così ho cantato per un minuto e sono andato via subito.

Infine, ha voluto affrontare il tema della paternità: "Mi ha insegnato a essere più focalizzato e a godermi ogni singolo momento. Mi danno forza, quando ci sono momenti negativi penso a loro, cerco di realizzare come posso fare meglio".

