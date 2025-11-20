Milan, Leao: "Allegri mi dà libertà, sa cosa posso fare col pallone. Derby? Siamo pronti"

Leao ha poi ampliato il discorso a tutta la stagione, facendo un confronto col passato e parlando delle novità di quest'anno: "L’anno scorso è stato difficile, quest’anno sono arrivati tanti calciatori nuovi, ma il club, la Ssruttura, tutti hanno fatto un grande lavoro: hanno portato un grande direttore che lavora molto bene, hanno tenuto Ibra, hanno portato Allegri che ha molta esperienza, hanno portato Luka Modric e penso che questi tasselli siano importanti per noi, per i calciatori più giovani. Come potete vedere nella nostra squadra ci sono molti calciatori giovani e gente con esperienza ci può aiutare a fare molto bene. Anche se non siamo ancora a metà stagione vogliamo raggiungere buoni risultati, ma ovviamente passo dopo passo e domenica è un’occasione per mostrare quello che possiamo fare".