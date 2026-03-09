Milan leader nei derby nel segno di Allegri, ma il suo futuro è da decidere: c'entra il mercato

Due derby e due vittorie: in casa Milan non accadeva dalla stagione 2010/2011. Esattamente 15 anni dopo i rossoneri tornano a dettare legge in entrambe le stracittadine stagionali con un elemento in comune, ossia Massimiliano Allegri. Ai tempi arrivò lo scudetto, questa volta sarà più difficile complici i sette punti di distanza dalla vetta. Al netto dei propri gusti calcistici, è innegabile che il tecnico toscano abbia dato una vera svolta e riportato i rossoneri ad altissimo livello. Non quello a cui i tifosi erano abituati tempo fa, ma Maignan e compagni sono tornati a essere super-competitivi. Ed è già una notizia dopo la disastrosa stagione passata. Senza dimenticare il mercato estivo tutt'altro che stellare.