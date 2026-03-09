Il gol di Estupinan può riaprire la corsa scudetto? Inter e Milan, calendari a confronto

Il Milan vince il secondo derby stagionale, ancora per 1-0, e accorcia a -7 sull'Inter a 10 giornate dalla fine: il gol di Estupinan può davvero riaprire la lotta scudetto? La premessa è che sette punti sono davvero tanti e che l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League per mano del Bodo ha tolto ai rossoneri il vantaggio della 'fatica', Chivu avrà soltanto una o due partite in più di Allegri da allenare in Coppa Italia, ma è anche vero che in passato si sono già viste rimonte anche più clamorose (e i rossoneri lo sanno bene...) e che il calendario porterà la capolista, all'ultima giornata, a giocare in uno stadio che negli ultimi anni è già stato due volte amarissimo per i cugini: il Dall'Ara.