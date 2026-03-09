Il Milan è nel momento migliore della stagione: ecco perché può credere nell'impossibile

C’è da dire che questo Milan sta veramente bene, sia dal punto di vista fisico sia da quello motivazionale. L’approccio al derby è stato perfetto. In genere la squadra rossonera non pressa molto alto, contro l’Inter lo ha fatto soprattutto nei primi minuti e non a caso proprio in quel momento i nerazzurri hanno mostrato qualche limite dal quale poi non si sono ripresi del tutto. Partita preparata alla perfezione, ma anche disputata da giocatori che si trovano nel momento migliore della stagione. Modric e Rabiot sono una coppia di centrocampisti che poche altre squadre possono vantare, perfettamente complementari e sempre positivi. Il blocco difensivo con Tomori, De Winter e Pavlovic è davvero quasi impossibile da abbattere, senza dimenticare un portiere che ha effettuato nel derby una sola parata, ma da fuoriclasse.