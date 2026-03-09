L'ANALISI

Il Milan è nel momento migliore della stagione: ecco perché può credere nell'impossibile

Sempre da elogi negli scontri diretti, la squadra di Allegri ora può vincerle tutte ma l'obiettivo principale è già stato quasi centrato

di Enzo Palladini
09 Mar 2026 - 07:00
© Getty Images

© Getty Images

E adesso può partire un grande classico: “Non succede, ma se succede…”. Il Milan si è preso il secondo derby stagionale, il quinto degli ultimi sette in cui i rossoneri non hanno mai perso. È molto difficile che succeda, nel senso di una clamorosa rimonta-scudetto, sette punti sono ancora moltissimi. Ma il Milan ha evidenziato in giallo l’aggettivo “positivo” da scrivere accanto al termine “campionato”. Perché è vero che ha buttato via moltissimi punti contro le squadre della seconda metà della classifica, ma è anche vero che nelle occasioni importanti i giocatori di Allegri hanno sempre regalato delle grandi serate ai loro tifosi.

Max Allegri continua a predicare prudenza, dice in continuazione che l’obiettivo è quello di rientrare in Champions dopo un anno di purgatorio. Ma è ovvio che in fondo all’anima coltiva il sogno di portare a termine una missione apparentemente impossibile. Per crederci, deve solo trovare una soluzione contro gli sprechi che hanno favorito il divario di punti dalla capolista. Il duro colpo inflitto nel derby all’autostima dell’Inter può essere un punto di partenza, almeno in linea teorica, L’arma da utilizzare è semplicemente la perseveranza: vincere sempre e ovunque. Con l’aiuto di un vantaggio rassicurante sulla Roma che ha perso sul campo del Genoa. Mica facile, in ogni caso.

C’è da dire che questo Milan sta veramente bene, sia dal punto di vista fisico sia da quello motivazionale. L’approccio al derby è stato perfetto. In genere la squadra rossonera non pressa molto alto, contro l’Inter lo ha fatto soprattutto nei primi minuti e non a caso proprio in quel momento i nerazzurri hanno mostrato qualche limite dal quale poi non si sono ripresi del tutto. Partita preparata alla perfezione, ma anche disputata da giocatori che si trovano nel momento migliore della stagione. Modric e Rabiot sono una coppia di centrocampisti che poche altre squadre possono vantare, perfettamente complementari e sempre positivi. Il blocco difensivo con Tomori, De Winter e Pavlovic è davvero quasi impossibile da abbattere, senza dimenticare un portiere che ha effettuato nel derby una sola parata, ma da fuoriclasse.

È un Milan che – non bisogna dimenticarlo – in questo campionato ha perso appena due partite, meno di tutti. Non ha mai ricevuto complimenti per la bellezza del gioco (ma è nel dna di Allegri), però osservando bene le partite – soprattutto il derby – è difficile trovare un difetto evidente a questa squadra. Allegri è stato preso per riportare il Milan in alto, non per divertire la gente. In questo caso ha centrato perfettamente l’obiettivo, soprattutto se si considera il disastro da cui i rossoneri arrivavano. Un posto in Champions League è praticamente garantito. Adesso bisogna pensare partita per partita, provare a vincerle tutte e continuare a sognare. L’ultima volta che il Milan vinse i due derby di campionato, alla fine divenne campione d’Italia. Ripetere quell’impresa non sarà facile, ma non si sa mai.

milan-inter
analisi
enzo palladini

Ultimi video

01:11
DICH SU THURAM E ALTRI DICH

Chivu: "Thuram ha la febbre. Pio Esposito? Stagione impressionante"

02:08
Estupinian: "Gol più importante della mia carriera. Scudetto? Nulla ancora deciso"

Estupinian: "Gol più importante della mia carriera. Scudetto? Nulla ancora deciso"

02:15
Allegri: "Importante tornare a vincere in casa. Scudetto? Pensiamo ad arrivare a 70 punti il prima possibile"

Allegri: "Importante tornare a vincere in casa. Scudetto? Pensiamo ad arrivare a 70 punti il prima possibile"

01:11
Lecce-Cremonese 2-1: gli highlights

Lecce-Cremonese 2-1: gli highlights

01:11
Genoa-Roma 2-1: gli highlights

Genoa-Roma 2-1: gli highlights

01:10
Fiorentina-Parma 0-0: gli highlights

Fiorentina-Parma 0-0: gli highlights

01:13
Bologna-Verona 1-2: gli highlights

Bologna-Verona 1-2: gli highlights

03:15
Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

02:00
Dimarco: "Abbiamo creato troppo poco, ma niente paura, gestiamo il vantaggio"

Dimarco: "Abbiamo creato troppo poco, ma niente paura, gestiamo il vantaggio"

01:33
MCH BENFICA-PORTO 2-2 MCH

Benfica-Porto 2-2: highlights

01:02
DICH GROSSO PRE LAZIO 8/3 DICH

Grosso: "Abbiamo fatto cose incredibili"

03:19
DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

01:52
DICH CALABRESI POST JUVENTUS DICH

Calabresi: "Vogliamo tornare a vincere"

01:06
DICH CAMBIASO POST PISA DICH

Cambiaso: "Vittoria importante, vogliamo vincere anche le prossime"

00:10
MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

01:11
DICH SU THURAM E ALTRI DICH

Chivu: "Thuram ha la febbre. Pio Esposito? Stagione impressionante"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

MCH BENFICA-PORTO 2-2 MCH

Benfica-Porto 2-2: highlights

Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:32
Inter, Dimarco: "Mani di Ricci? Si poteva fare un check... Abbiamo creato troppo poco per fare male al Milan"
23:14
Modric: "I rumors sul mio futuro non mi interessano". Estupinan: "Gol più importante della mia carriera"
22:33
Milan: Rabiot diffidato e ammonito, salterà la Lazio
21:22
Milan-Inter, Bastoni fischiato ancora
21:04
Clamoroso in Scozia: Rangers-Celtic finisce con una rissa tra tifosi in campo