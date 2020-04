Milan, la sfida: sai riconoscere questi giocatori dalle emoticon?

In questi giorni in cui il mondo del calcio è fermo a causa dell'emergenza coronavirus, i tifosi possono vivere di ricordi, di sogni di mercato e di... giochi di abilità. A questo proposito gira da qualche tempo su molte chat di WhattsApp un gioco dedicato ai tifosi del Milan: 23 giocatori della storia rossonera da indovinare soltanto per mezzo delle emoticon. Avvertenza: occorre aver sentito le famose telecronache di Carlo Pellegatti e conoscere i soprannomi che utilizzava.