Milan, la rivoluzione di Amorim: allenamenti intensi e con il pallone e rapporti diretti con i giocatori

Un approccio diretto che ha subito conquistato il gruppo: "Per qualsiasi cosa possiate avere bisogno, sono qui. Sempre a disposizione", le sue prime parole alla squadra. Un'apertura totale ricambiata da un gruppo curioso e voglioso di assimilare il nuovo credo tattico: pressing alto, recupero immediato e controllo totale del gioco. La società ha deciso di sposare in toto il progetto tecnico del portoghese. Il modulo di riferimento sarà il 3-4-2-1 e per questo la dirigenza, d'intesa con un Gerry Cardinale che vuole costantemente il parere del suo allenatore, si è mossa subito sul mercato. I primi due regali sono di primissimo livello: Gonçalo Ramos, il preferito di Amorim per guidare l'attacco, e Mario Gila per blindare la difesa a tre.